Antalya'da 4 yılın en yağışlı aralık ayı...Taşan Boğaçay'ın su seviyesi azalırken, kapanan köprü ulaşıma açıldı Haberi

-Çayın taşıdığı ağaç ve dallar

-Akan su

-Odun toplayan bir kişi

-Hidayet Çalışkan röportajı

-Suyun denize akması

-Belediye işçilerinin çalışması

-Denizin kahverengi hali

-Altın arayan kişi

-Yürüyüş yapanlar detay

-Davut Öztürk röportajı



( ANTALYA )-Çayın taşıdığı atıklar sahilden belediye ekipleri tarafından toplandı-Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk:-"Antalya son 4 yılın en yağışlı aralık ayını geçiriyor-"Salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava kütlesi geliyor, kent merkezi ve ilçelerde şiddetli yağışlar olacak" ANTALYA



- Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya’nın son 4 yılın en yağışlı aralık ayını geçirdiğini belirterek, yeni bir yağış dalgasının yarın kenti etkisi altına alacağını bildirdi. Dün Taşan Boğaçay'ın ise su seviyesi azaldı ve ulaşıma açıldı. İki gündür devam eden yer yer şiddetini arttıran yağmur Antalya’da hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde taşan Boğaçay’ın su seviyesi vayaş yavaş azaldı. Trafiğe kapatılan Hurma-Çakırlar yolu da yeniden ulaşıma açıldı. Sel sularının ağaç ve kayaları sürüklediği görüldü.

Boğaçay’dan denize ulaşan sel suları nedeniyle Akdeniz’de kahverengiye büründü. Çayın getirdiği ağaç parçaları ise Hidayet Çalışkan’a yakacak oldu. Çalışkan, çay yatağından topladığı odunları triportörüme yükledi. Çalışkan, yağmurun iki gündür sürdüğünü belirterek, taşan çayın ise kendilerine yakacak getirdiğini söyledi.



Boğaçay’ın taşıdığı odunsal atıklar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Selin ardından bir kişinin de dedektör ile sahilde altın aradığı görüldü.

Bazı vatandaşların ise yağışsız havayı sahil bandında yürüyüş ve spor yaparak değerlendirdiği gözlemlendi. Öztürk: "Beklenen yağış geldi" Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, kent merkezindeki ekim ve kasım ayında beklenilen yağış gelmediğini hatırlatarak, aralık ayının girmesiyle birlikte bekledikleri yağışı almaya başladıklarını söyledi.



Geçen pazar günü ise gün boyunca şiddetli yağışların olduğunu dile getiren Öztürk, “ Pazar günü son 24 saatte metrekareye kent merkezindeki 164, Döşemealtı’nda 194,Serik 83, Kemer 48, Demre 63, Aksu 48 kilo yağış gerçekleşti. Muğla ve ilçelerinde de şiddetli yağış etkili oldu.” diye konuştu.

"Kemer'deki yağış" Yağışın Kemer ilçesinde de etkili olduğunu ifade eden Öztürk, “ Ciddi yağışlar kaydettik. Burada ciddi rakamlara ulaştık, teyit edilmesi gerekiyor. Ayrıntılı açıklama yapılacak.” dedi.

"Yarın yeni yağış dalgası geliyor" Yağışların doğu ilçelerinde devam edeceğini kaydeden Öztürk, “ Aksu,Serik,Manavgat,Alanya, İbradı,Akseki’de metrekareye 50 kiloluk yağış bekliyoruz. Salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava kütlesi geliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde şiddetli yağışlar olacak.” dedi.

"Son 4 yılın aralık rekoru" Öztürk, yağışlı havanın yerini perşembe gününden itibaren güneşe bırakacağını dile getirdi. Öztürk, zamanında yaptıkları uyarılar nedeniyle kent genelinde birkaç olumsuzluğun dışında yaralanma veya ölüm olayının olmadığını kaydetti.

Son 4 yılın en yağışlı aralık ayını yaşadıklarını kaydeden Öztürk, “ Kent merkezine ortalama metrekareye şuana kadar 259 kilo yağış düştü. Buda son dört yılın en yağışlı aralık ayı olarak görülüyor.” dedi.



