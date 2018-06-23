Antalya'da 3. sınıf emniyet müdüründen intihar girişimi İzle

-Ambulansın gelişi

-kadir Yıldız'ın sedyedeki görüntüsü

-Yıldız'ın hastaneye alınması

-Polisler detay

-Binadan detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da 3. sınıf emniyet müdürü hakkındaki bir soruşturma sebebiyle ilçe emniyet müdürlüğü görevinden alınıp personel emrine verilince tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan müdürün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Konyaaltı'nın Siteler Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli 3. sınıf Emniyet Müdürü K.Y., geçirdiği bir soruşturma nedeniyle 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen tayinle İlçe Emniyet Müdürlüğünden personel emrine verildi.

Kısa süre önce de başka bir ile tayini çıkan K.Y., iddiaya göre bunalıma girdi. Akşam saatlerinde ise K.Y. beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Omzundan yaralanan K.Y., 112 acil sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye çok sayıda müdür ve polis ekibi de geldi. Sol omzundan kurşunun girip çıktığı belirlenen K.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

