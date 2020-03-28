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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü

Antalya’da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü

-Olay yeri cep telefonu görüntüsü

Yurt Dışı Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kontrol Noktası 

--Hastane dış plan detay
--Hastane detayları

( ANTALYA )- Polis kontrol noktasında alınan 3 kişi, araçlarıyla birlikte polis nezaretinde hastaneye geldi ANTALYA

- Antalya’da 2 hafta önce yurt dışından gelen 3 kişi trafikte seyir halindeyken ihbar üzerine durduruldu. Şüpheliler, araçlarından indirilmeden polis nezaretinde araçlarıyla birlikte tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu mevkiinde saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 hafta önce yurt dışından gelen 3 kişi, korona virüs testi yaptırdı. Yaptırdıkları testleri negatif çıkan kişiler, ardından kendilerini tedbir amaçlı karantina altına aldı. Bugün ise Sarısu mevkiinde polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine 3 kişinin de içinde bulunduğu aracı durdurdu. Olay yerine sağlık ekipleri de çağrıldı. Sağlık ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından ismi açıklanmayan 3 kişinin araçtan inmesine izin verilmedi. İçinde bulunduğu araç polis gözetiminde tedbir amaçlı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yönlendirildi.
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