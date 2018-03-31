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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Araçlar detay

Polis Trafik Kazası Zincirleme Kaza Hatalı Sollama 

-İtfaiye detay
-Polis detay
-Hurdaya dönen araçlar detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yarandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışmaları nedeniyle çift yönlü akan trafikte hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen kazada 3 araç zincirleme olarak birbirine girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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