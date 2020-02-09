Antalya'da -2'yi gören üretici seralarda don nöbetine başladı Haberi

-Üreticilerle röp.

-Kumluca Ziraat Odası başkanı Hidayet Kökce ile röp.

-Derece görüntüleri



( ANTALYA )- Akşama kadar odun toplayıp sabaha kadar seralardaki sobaladı canlı tutuyorlar- Sera içindeki sıcaklığı 2 derecenin altına düşürmemek için yoğun çaba gösteriyorlar ANTALYA



- Antalya’ da-2 ye kadar düşen soğuk hava sebebiyle örtü altı sera üreticileri sebzelerini don vurmaması için dön nöbeti tutmaya başladı.

Kumluca ilçesinde seralarında örtü altı turfanda sebze üretimi yapan çiftçilerin ürünlerini soğuktan korumak için don nöbeti tutmaya başladı.

Güneş batınca suni yağmurlama sistmelerini çalıştıran üreticiler, saat 21.00'den itibaren seraların içindeki odun sobalarını da yakmaya başladı.

Seralarındaki sebzelerin soğuktan etkilenmemesi için gece boyunca uyumadan sobalarını kontrol eden üreticiler gece boyunca uykusuz kalıyor. "Biberlerimizi sabaha kadar kontrol ediyoruz" Sarıkavak Mahllesinde sera üretimi yapan Cahit Karataş, “Derece şu anda 3'e düştü başladık. Biberlerimizi don almamsı için sabaha kadar sobaları kontrol ediyoruz. 15 soba var , sobadan sobaya koşturuyoruz. Hiç uyku yok sabaha kadar çalışıyoruz. Dereceye bakıyoruz. Gündüzde seralardaki sobaların yanına odun çekiyoruz” dedi.

"Şu günlerde uyku yok" Beşikçi Mahalle Üreticilerinden Özcan Karakuş ise, “Ürünlerimiz don almasın diye sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Çünkü elektrik kesilip yağmurlamalarımız sönebilir. Sobalarımız sönebilir. Sobalarımız söndügünde yarım saat müdahale etmezsek bitkilerimizi don alır. Dercelerimiz seranın içinde şu anda 2'yi gösteriyor 2 derece üzerinde yağmurlamamız çalışıyor. Bu şekilde sabah kadar sobamızı yakıp, akşama kadar da ürünlerimizin toplamsı, gübrelemesini takip ediyoruz. Tekrar odun kesiyoruz, hazırlıyoruz. Şu günlerde uyku yok. Para kazanması gerçekten çok zor olan bir noktadayız. Dışarıdan her şey güzel gözükür. Kasaya girdiği gibi değil, kasaya girinceye kadar şu sebzelerin hali perişan. Ölmesin diye mücadele ediyoruz” diye konuştu.

"Ülkemize güzel bir şeyler katmak için" Üreticilerden Mutlu Peker de, “Gece nöbetine başlamış bulunmaktayız. Yağmurlamamızı hava kararır karamaz çalıştırdık. Ama soğuk çoğalınca mecburen sobalarımızı yakmak zorunda kaldık. Şu anda derece dışarı da sıfır. Seranın içi 2, 5 civarında. 8 tane soba var. Hiç durmadan sabaha kadar soba soba geziyoruz. Bir yandan sönmemesi için karıştırıyoruz. Kontrol etmez de dereceyi sıfırın altına düşürürsek burda kabak var. Soğuklarda tepesi ister istemez etkileniyor. Tamamen erir eridikten sonra yolmak (sökmek) zorunda kalırız. Ürünümüzü çöpe atmış oluruz. Yazık günah olur bize. İşte bizim gece gündüz nöbette koşturmamız çoluk çocuğumuzun rızkı için, ülkemize bir şeyler katmak için. Çünkü bizim kabağımız genelde ihracata gider” ifadelerinde bulundu. "Don olayı başladı" Kasapçayırı Mahalle Çiftçilerden Ünal Kökce, “Seralarımızın üstünde yağmurlamalarımız var. Altında sobaları yakıyoruz. Şu anda dışarıda sıfırın altına düştü derece. Seranın içinde 2. 5 tutmaya çalışıyoruz. Derece 2'nin altına düşerse sebzelerimiz ölür. Biz aç kalırız” dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “Dün itibari ile don olayı başladı.

Salı Gününe kadar devam edecek. 4 gün boyunca gündüz odun hazırlayacağız. Sabaha kadar da don yakacağız. Sebzelerimizin üşümemesi için ciddi bir mücadele var. Çiftçilerimiz gerçekten çok rezil bir durumda ama fiyatlar bu şekilde giderse alacağız inşallah” şeklinde konuştu.

"Sebzelerimiz üşümesin diye" Sarıkavak Çiftçilerinden Abdil Girgin ise, "Dün itibari ile başlayan don, bu günde devam ediyor. Saat 20.30 sıralarında yağmurlamaları çalıştırdık. Derceler 2 ye 3 e düştü. Sebzelerimizin üşümemesi için sobalarımızın başına geçtik. Odunlarımızı sobalarımıza atıyoruz. Sabaha kadar da buradayız. Sabaha kadar uyumadan sobalarımızı kontrol edeceğiz. Bir saat bile geçirdiğimiz zaman sebzelerimizi don alır. Don alınca da her şeye suya düşer. Emeklerimiz boşa gider. Gelin çiftçinin halini görün” dedi.





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