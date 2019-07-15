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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü

Antalya’da 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü

Yürüyüş detay

Güzergah Güvenlik Önlemi Kalaba Alabalık Emniyet Müdürlüğü 

-Vali Münir Karaloğlu detay
-Muhittin Böcek detay
-Bayrak detay
-Güvenlik önlemleri detay
-Defterin imzalanması
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri dolayısıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.
Antalya Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde binlerce kişi Konyaaltı Varyant'taki seyir terasında bir araya geldi. Kalabalık ellerinde Türk bayrağı ve Mehter Takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, tedbir amacıyla kalabalığın yer aldığı güzergaha giden yollara araç girişini kamyonlarla kapattı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve protokol üyeleri yürüyüşün ortasında yer aldı. Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşe yediden yetmişe herkesin katılım gösterdiği görüldü.
Jandarma ve emniyet müdürlüğünün atlı birliklerinin yürüyüşe katıldıkları görüldü.
Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz hatıra defterini yazarak imzaladı. Program Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklerle devam etti.
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