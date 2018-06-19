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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya’da 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 19 gözaltı Haberi

Antalya’da 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 19 gözaltı Haberi

arşiv görüntüler

( ANTALYA ) - ANTALYA

Cinsel İstismar Polis Memuru Akalan Kız Çocuğu Devlet Koruması 


- Antalya’da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, aralarında polis memurunun da olduğu 14’ü yaşı küçük 19 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin ise yakalanması çalışması devam ediyor. Olay 7 Haziran’da Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. 13 yaşındaki S.N.A.’nın polis memuru annesi A.B., kızının karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü. Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenip, şok yaşayan anne, Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat etti. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. S.N.A. pedagog eşliğinde başına gelenleri anlattı. Konu ile ilgili Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5’i yaşı büyük, 14’ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenilirken, aralarında polis memurunun da bulunduğu şüpheliler suçlamaları kabul etmediği ileri sürüldü. S.N.A., ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edilerek devlet korumasına alındı. (SÇ)
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