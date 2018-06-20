Antalya’da 13 yaşındaki kıza cinsel istismara 3 tutuklama İzle

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, gözaltına alınan 16’sı yaşı küçük 19 kişiden 3'ü tutuklandı. Olay 7 Haziran’da Kepez ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru annesi A.B., 13 yaşındaki kızı S.N.A.’nın karnının büyüdüğünü fark edince doktora götürdü. Doktor kontrolünde kızının hamile olduğunu öğrenip şok yaşayan anne, Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat etti. Çocuğun karnındaki cenin, doktor kontrolünde alındı. S.N.A. pedagog eşliğinde başına gelenleri anlattı. Konuyla ilgili Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 16’sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı, 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.B.U. ve suça sürüklenen çocuklar M.A.K, Y.O.G. tutuklanırken, B.C, A.Ö, H.C.B, A.H.Ö, D.A, U.D.D, E.E.Y, O.M.D, M.D, T.B, O.S, M.H.T, S.E, A.Y, Ş.Ö. ve M.Ö. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 13 yaşındaki S.N.A. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilerek devlet korumasına alındı.

