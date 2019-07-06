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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da 112 ambulansı cayır cayır böyle yandı

Antalya'da 112 ambulansı cayır cayır böyle yandı

Ambulans detay

Hastane Alabalık Sağlık Personeli Oksijen Cep Telefonu 

-Yanan parçalar
-Kalabalık detay
-Ambulans içi detay
-Selma Köktaş röp
-Ambulansın yanması
-Alev alması
-İtfaiyenin söndürülmesi
-detay

( ANTALYA )- 3 sağlık personeli elleri yanma pahasına, sedyede alevler içindeki hastayı bırakmadı- Yangın sonrası ambulans kullanılamaz hale geldi ANTALYA

- Antalya’da bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 Acil Servis ambulansı çıkan yangın sonucu cayır cayır yandı. Hastayı alevler arasından çeken 3 sağlık personelinin ellerinde yanıklar olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 Sokak üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine sağlık sorunu yaşayan bir hastayı hastaneye götürmeye gelen 07 AGD 703 plakalı ambulanstaki 3 sağlık personeli hasta kişiye evde müdahale yaptı. Sağlık ekibi durumu kötü olan hastayı hastaneye götürmek için sedye ile ambulansa bindirdi. Hasta ambulansa alındığı sırada, oksijen tüplerinin olduğu bölümden dumanlar yükselmeye başladı ve araç alev aldı. Ambulansın alev aldığını gören çevredekiler, yangına kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekibi alevlerin arasından hastayı dışarı çıkarmayı başardı. Hasta ve elleri yanan sağlık personelleri başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanan ambulans, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ambulansın arka ve ön bölümü kullanılamaz hale geldi. Araçta zaman zaman patlamaların olduğu görüldü.
"Elleri yandı" Yangın anı ve söndürme çalışmaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayı gören Selma Köktaş, “ Hastanın durumu ağırlaşmıştı. Ambulans çağırdık. Ambulansa alındığı esnada tüplerin yanından yangın çıktı. Hemşireler dışarı çıkıp ardından sedye ile hastayı dışarı çektiler. Yangını söndürmek için tüp getirdik ama söndüremedik. Alevler büyüdü, ambulansı sardı. Hastayı çekerken içeride alevler vardı. Hemşirelerimizin elleri yandı. “dedi.

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