Antalya'da 10 binler 15 Temmuz için toplandı Video

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( ANTALYA )- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- "Ey hain, ey 1 dolarlık değeri olan hain. Sen daha kendi milletini tanımamışsın" ANTALYA



- Antalya'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Programda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Hatırlayın, FETÖ'cü bir hain Amerika'da TV programında şunu söylüyor; "Şuanda Türkiye sokağa mı çıkıyor?" Ey hain, ey 1 dolarlık değeri olan hain. Sen daha kendi milletini tanımamışsın" dedi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Antalya'da'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Yürüyüşün ardından 10 binler , Cumhuriyet Meydanı’nda programda buluştu. Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya milletvekilleri, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğ. Tekin Aktemur, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tuncay Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan , Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, ilçe belediye başkanları , kurum müdürleri, STK ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende, dualar okundu. Törende, 15 Temmuz’da şehit edilen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın annesi Meliha Meltem Kılınç şiir okudu. Böcek: “Sahip çıkmaya devam edeceğiz” Gecede konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birliğin bozulmaması temennisinde bulundu. Böcek, “Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğu ortaya çıkarıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca her türlü darbelere karşı geldik. Bundan sonra da dün olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özgürce yaşamamızda rol oynayan Atatürk’ü, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz şehitlerimizin tüm kahramanların ruhu şad olsun, dualarımız onlarla, Allah birliğimizi bozmasın ve ülkemize darbe göstermesin” dedi.

Uslu: “O hayasızca akını durdurduk” AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 15 Temmuz gecesinin sabahında milletin gayreti ve azmiyle aydınlığa ulaşıldığını kaydetti.

15 Temmuz’un sadece darbe girişimi olmadığına dikkat çeken Uslu, bunun bir iç savaşa yol açabileceğini belirtti.

Uslu, “Siper ettik gövdemizi, o hayasızca akını durdurduk” diye konuştu “Beraberliğimizi asla bozmayacağız” Darbe yapanlara karşı, darbe yapan millet olduğunun altını çizen Uslu, düşmana siper eden milletin evladı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.



Uslu, “Birlik ve dirlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Siyasi politikaları bir kenara bırakarak Antalya ev Türkiye için çalışacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayacağız” dedi.

Karaloğlu: "Ey 1 dolarlık değeri olan hain" Gecenin son konuşmasını yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu 15 Temmuz 2016’nın karanlık gecesinin, nurlu bir sabahla sona erdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle sokaklara döküldüklerini ifade eden Karaloğlu, "Meydanlara inip demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her ferdine selam olsun. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününüz kutlu ve mübarek olsun. 15 Temmuz gecesi işgal gecesiydi. Milletin duygularını istismar eden, gizlenerek milletin kaynaklarını kullanan alçak örgütün devlete sızmış, bir hain örgütün işgal girişimiydi. Ama o örgütü maşa olarak kullanan düşmanlar şunu hesap edemediler. Zannetilerki tanklar sokaklarda yürürse, F-16lar alçak uçuş yapar ses duvarlarını aşarsa milletimiz korkacak, evinden çıkmayacak. Hatırlayın, FETÖ'cü bir hain Amerika'da TV programında şunu söylüyor; "Şuanda Türkiye sokağa mı çıkıyor?" Ey hain, ey 1 dolarlık değeri olan hain. Sen daha kendi milletini tanımamışsın. Bu millet tşörtüyle, gömleğiyle, elinde al bayrağıyla tankın önünde set oldu" diye konuştu.

Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da elinde al bayrakla kendisini tankın önüne siper ettiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, “O gece karanlık başlayan gece önce Allah, sonra Cumhurbaşkanımızın cesareti, milletimizin kahramanlığıyla nurlu sabaha erildi. Antalya’da o gece İstanbul’da Ankara’da olduğu gibi problemler yaşanmadı. O gece Antalyalılara hamd olsun. Sürecin doğru yönetilmesinde katkıları oldu. Antalya semalarında tek bir askeri uçak uçmadı, kimsenin burnu kanamadan atlattık. Türkiye genelinde 251 şehit verdik, gazilerimiz oldu. 15 Temmuz gecesi yaşananları unutursak, unutturursak bu hainler bir pusuda bekliyordur. 15 Temmuz’u unutturmayacağız. Gençlerimizde, çocuklarımıza çok iyi şekilde anlatmamız gerekir” ifadelerini kullandı. Karaloğlu’nun konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yaptığı konuşma canlı olarak izlendi.

