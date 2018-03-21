Antalya'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazının izinsiz olduğu ortaya çıktı



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan alt yapı kazı çalışmasının kaçak olduğu ortaya çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi kazının izinsiz yapıldığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada bir vatandaşın 20 Mart 2018 tarihinde Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerindeki evine altyapı bağlantısı yapmak üzere yaptığı kazı esnasında üzücü bir kaza meydana geldiği hatırlatıldı. Kaza sonucu Nafi Alpay'ın hayatını kaybettiği İsmail Özsatıcı' nın yaralandığı hatırlatılan açıklamada Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kazı çalışmasına ilişkin verilmiş bir izin bulunmadığı bildirildi Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak tüm altyapı çalışmalarının, AYKOME Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda kazı ruhsatı alınarak yapılacağının hükme bağlandığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi: " . ASAT Genel Müdürlüğü hizmet alanı içerisinde yapılacak kanalizasyon bağlantı çalışmalarında Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Kanalizasyon Şube Müdürlüğünden izin alınması, diğer bağlantı işlemleri için de ASAT’ın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yetkili şube müdürlüklerinden izin alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca gerekli izinler alındıktan sonra, çalışmaların ilgili mevzuata uygun olarak, yapılacak işin niteliğine göre gerekli yetki belgesine sahip kişiler eliyle yapılması gerekmektedir. Bu tip üzücü olayların yeniden meydana gelmemesi düşüncesiyle bu açıklamayı yapmak gereği söz konusu olmuştur” (ak)

