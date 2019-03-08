Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi trafik kazası geçirdi

-Ebru Türel arşiv görüntüler



( ANTALYA )- Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel’in burnu kırılırken, kazaya karışan diğer araştaki 3 üniversite öğrencisi de yaralandı- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA



- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, Ebrü Türel’in burnu kırılırken, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralandı. Kaza dün akşam 19.00 sıralarında Gürsü Mahallesi 304 ve 307 sokağın kesiştiği sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.

Çalışma sonrası Veli Karacan yönetimindeki 07 MNB 06 plakalı otomobille evine dönüş yoluna geçen Türel’e, iki sokağın kesiştiği noktada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu 38 KE 604 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Türel’in içerisinde bulunduğu araç, park halindeki 21 AAD 25 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada arka koltukta oturan Ebru Türel, başını ön koltuğa çarpması sonucu burnu kırıldı. Diğer araçta bulunan üniversite öğrencileri sürücü Esra Tontu (20), Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Ebru Türel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından taburcu edildi.

