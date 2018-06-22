Antalya-Burdur karayolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

-Yakınlarının sinir krizleri geçirmesi

-Aracın parçalarından detay

-polis ve jandarma detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya-Burdur karayolunda motosikletle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Burdur karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Burdur istikametine gitmekte olan Murat Atlı yönetimindeki 06 AF 1218 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Yusuf Torun idaresindeki 07 DEY 23 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparken kazada otomobilde bulunan Torun’un kızı Sunay Duman (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Torun, eşi Gülsüm Torun ve motosiklet sürücüsü Murat Atlı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ve jandarma tarafından trafik tek şeritten sağlanırken, Sunay Duman'ın ölüm haberini duyan yakınları kaza yerine geldi. Duman'ın sinir krizi geçiren yakınlarını sağlık ekipleri zorla sakinleştirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

