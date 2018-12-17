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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya Boğaçay’da iş makinesi suya gömüldü İzle

Antalya Boğaçay’da iş makinesi suya gömüldü İzle

çAYDAN DETAY

Hastane İş Makinesi Sağanak Yağış Trol 

-İŞÇİLER DETAY
-BATAN İİŞ MAKİNESİ
-ÇALIŞMALAR
-KALABALIK DETAY

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Boğaçay’da çalışma yapan bir iş makinesi yarıya kadar suya gömüldü. İş makinesinin operatörü başka bir kepçeyle mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Antalya’da 3 gündür aralıklarla etkisini devam ettiren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçay’ında su seviyesi yükseldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü(ASAT) tarafından Boğaçay’da yapımına devam edilen ‘Boğaçay Taşkın Koruma ve Rüsubat Kontrolü Amaçlı Düzenleme Yapımı’ işinde çalışan bir iş makinesi iddiaya göre çaydan geçmek isterken ön tarafı suya gömüldü. İş makinesinde mahsur kalan operatör Fırat Aslan’ın yardımına mesai arkadaşları yetişti. Aslan’ı kurtarmak için bölgeye ikinci bir iş makinesi yanaştırıldı. Bulunduğu yerden alınan Fırat Aslan,hastaneye kaldırıldı. Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler suya batan iş makinesini çıkarmak için çalışma başlattı.Öte yandan taşan çayın dev ağaç köklerini de sürükleyerek bölgeye getirdiği görüldü.
(İA-
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