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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya bayramı ‘dolu dolu’ yaşıyor

Antalya bayramı ‘dolu dolu’ yaşıyor

Sahilden drone görüntüsü

Yerli Turist 

-Sahil yoğunluk detay
-denize girenler detay
-güneşlenenler detay
-Piknik yapanlar
-vatandaşlar röp.
-Detaylar

( ANTALYA - ÖZEL)- Bayramın birinci günü, Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde tatilciler yoğunluk oluşturdu ANTALYA

- Antalya’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde tatilci yoğunluğu oluştu. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Kent yerlileri de oluşan yoğunluğa, ‘Sahili ilk defa bu kadar dolu görüyoruz” yorumunda bulundu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasından dolayı Antalya'ya akın eden yerli turistler, soluğu Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkaranlar, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Bazı vatandaşlar deniz kenarında güneşlenmeyi, spor yapmayı, bazıları ise piknik yapmayı tercih etti. "İlk defa bu kadar yoğun görüyoruz" Sahile gelen vatandaşlardan Ayşenur Koçak, “Sıcakta evde duramadığımız için kendimizi sahile attık. Antalya yazın da kışın da güzel. 7 yıl önce geldim Antalya’ya ama sahili ilk defa bu kadar yoğun gördüm” dedi.
Tatilcilerden Nazlı Çekmece de, ailesiyle birlikte sahilde deniz ve piknik keyfi yaptıklarını anlattı. Çekmece, Keyifli bir bayram geçiriyoruz. Tatil dolayısıyla çok yoğunluk var ama gayet güzel” diye konuştu.
(SM-
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