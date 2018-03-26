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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya Atatürk Parkı'nda korkutan yangın Haberi

Antalya Atatürk Parkı'nda korkutan yangın Haberi

Alevlerin yükselmesi

Yangına Müdahale 

-Vatandaşlar detay
-İtfaiye ekipleri
-Soğutma çalışmaları

( ANTALYA -1) ANTALYA

- Antalya'da Atatürk Parkı içindeki çıkan yangında bir işletme kullanılamaz hale geldi Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında kent merkezindeki Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yükseldiğini gören işletme çalışanları içerideki müşterileri tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.Yaralının olmadığı yangında işletme ise kullanılamaz hale geldi.
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