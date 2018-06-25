Antalya Adliyesi önünde gerginlik - ANTALYA Video

- Antalya Adliyesi önünde gerginlik - Adliye önünde toplanan gruplar - Grupların birbirine pet şişe ve benzeri cisimleri atması - Yerde yatan yaralı polis memuru - Çevik kuvvet polislerinin grupları uzaklaştırması Antalya Adliyesi önünde gerginlikANTALYA (AA) - Antalya 'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimlerinin ardından oy çuvallarının getirildiği adliye önünde, iki grup arasında gerginlik yaşandı.Oy çuvallarının Antalya Adliyesine getirilişi sırasında CHP'li bir grup ile görevliler ve polisler arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından adliye önünde toplanan partililer, slogan atmaya başladı. Bu sırada AK Parti'li ve MHP'li bir grup da adliye önüne gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan attı.Çevik kuvvet ekiplerinin, iki grup arasında oluşturduğu barikatla gerginlik çıkmasını önlediği esnada kalabalık arasından atılan su şişesi bir polis memurunun gözüne isabet etti.Polis memuru, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.AK Parti'li ve MHP'liler polisin uyarısı sonrası dağılırken, CHP'li grup adliye önünde bekleyişini sürdürüyor.