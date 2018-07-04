Antalya 42 dereceyi gördü, vatandaşlar ağaç gölgelerine sığındı Haberi

-Sokak ve caddelerden detay

-yollardaki buğulanma detay

-Vatandaşların ağaç altında bekleyişleri

-Şemsiye altında giden vatandaşlar

-vatandaşlar röp.



( ANTALYA )- Kentte sıcaklık mevsim normallerinin 7 derece üstünde gerçekleşince, cadde ve sokaklar boşaldı, dışarıdaki bazı vatandaşlar çareyi ağaç gölgeleri ile şemsiye altına sığınmakta buldu ANTALYA



- Antalya’da termometreler 42 dereceyi gösterince, cadde ve sokaklar boşaldı, dışarıdaki bazı vatandaşlar da çareyi ağaç gölgeleri ile şemsiye altlarına sığınmakta buldu. Dün meteorolojinin aşırı sıcak uyarısında bulunduğu turizmin başkenti Antalya, gece saatlerinde yüzde 98 nem oranını, gündüz ise 42 dereceyi gördü. Öğle saatlerinde kentin bir çok cadde ve sokağı bomboş kalırken, dışarda olan turist ve vatandaşlar, çareyi ağaç gölgelerine ve şemsiye altlarına sığınmakta buldu. Kentte saat 15.00’in ardından sıcaklık 38 dereceye kadar düşerken, nem oranı yüzde 23 olarak ölçüldü. Mevsim normallerinin 7 derece üstünde gerçekleşen sıcaklıklara dışarıda yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandıklarını ve gölgelik bölgeleri tercih ettiklerini söyledi.



Bazı vatandaşlar da denize girebilmek için ilerleyen saatleri beklediklerini ifade etti.

Öte yandan meteoroloji verilene göre, kentte göre sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar süreceği ve gelecek haftaiçi mevsim normallerini döneceği kaydedildi. (SM-

