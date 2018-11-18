Antakya’nın tarihi ve dar sokaklarında çöpler ‘eşeklerle’ toplanıyor İzle

-Eşeklerin dar sokaklara girişi

-Eşeklerin dar sokakta çalışması

-Çöplerin eşeklere yüklenmesi

-Hasan Köseli röportaj

-Eşeğin dar sokaktan zorlanarak geçmesi

-Personellerin işleri bitirerek gitmesi



( HATAY )- Temizlik personeli Hasan Köseli 23 yıldır eşeklerle mahallenin çöpünü topluyor- Hasan Köseli: “Araba ve triportörün girmediği yerlerde eşeklerle çalışıyoruz” HATAY



- Antakya’da kentin tarihi ve dar sokaklarında çöp arabasının giremediği yerlerde çöpler eşekler aracılığıyla toplanıyor. Antakya'da kentin doğu yakasındaki dar ve dik sokaklı 15 mahallesinde çöp toplama çalışmaları belediye işçileri ve 3 eşekle gerçekleştiriliyor. Antakya Belediyesi tarafından uzun yıllardır devam eden uygulamada çalıştırılan eşeklerin sağlık güvenceleri, ikramiyeleri ve doğum izinleri bulunuyor. Haftada bir gün istirahat için izin kullanan eşekler, motorlu araçların giremediği Antakya'nın tarihi dar sokaklarında biriken çöplerin toplanmasında kullanılıyor. 5 saatte 15 mahallenin dar sokaklarının çöplerini toplayan eşeklerin mesaisi her gün saat 21.00’da başlayıp saat 02.00’da sona eriyor. Antakya Belediyesi’nin bünyesinde çalıştırılan eşeklerin bakımları da temizlik elemanları tarafından yapılıyor. 23 yıldır eşeklerle çöp toplayan Antakya Belediyesi temizlik personellerinden Hasan Köseli, Antakya’nın dar sokaklarını eşekler yardımıyla temizlediklerini söyledi.



Antakyalılara daha güzel hizmet vermek için çabaladıklarını ifade eden Köseli, “Antakya Belediyesi’nin bizlere verdiği merkeplerden (eşek) çöp taşıyoruz. Saat 21.00 ile 02.00 arasından vatandaşlarımıza temiz bir çevre için hizmet veriyor, Antakya’nın dar sokaklarını temizliyoruz. Arabanın girmediği, triportörün girmediği yerlerde eşeklerle güzelce bir temizlik yapıyoruz. Halkımıza daha güzel hizmet verebilme çabasındayız” dedi.

(MBY

