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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda buluştu - HATAY

Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda buluştu - HATAY

- Antakya Medeniyetler Korosu Derneği tarafından düzenlenen iftar programı - Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat'ın konuşması - Antakya Musevi Cemaati Başkan Yardımcısı Harun Cemal'in konuşması - Mülteci Çocuklar Korosunun konserinden detaylarAntakya Medeniyetler Korosu üyeleri iftarda buluştu - Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Özfırat: - "Aramızda bulunan Hristiyan ve Yahudi kardeşlerimizin de bugün bizimle birlikte oruç tutması da bizim için mutluluk oldu. Bu bir Halil İbrahim sofrası"HATAY (AA) - Antakya Medeniyetler Korosu Derneği tarafından düzenlenen iftar programında üç semavi din ve 6 mezhepten kişiler aynı sofrada buluştu.Dernek Başkanı Yılmaz Özfırat, Antakya Medeniyetler Evi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada her yıl geleneksel olarak Kadir Gecesi'nde koro üyeleriyle iftar açtıklarını söyledi.

Farklı dine sahip koro üyelerini iftar sofrasında buluşturduklarını ifade eden Özfırat, "Aramızda bulunan Hristiyan ve Yahudi kardeşlerimizin de bugün bizimle birlikte oruç tutması da bizim için mutluluk oldu. Bu bir Halil İbrahim sofrası." diye konuştu.
Özfırat, Suriye'deki savaşın bir an önce son bulması ve Suriyelilerin ülkelerinde huzur ve barış içerisinde yaşamaları için dua ettiklerini kaydetti.
İftara katılan ve bugün oruç tutan Antakya Musevi Cemaati Başkan Yardımcısı Harun Cemal de yaptığı açıklamada, farklı din ve mezhepten kişilerin bulunduğu koroda 11 yıldır bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Bu kutsal gecede korodaki bütün arkadaşlarıyla oruç tuttuğunun altını çizen Cemal, "Düşündüm bugün ben neden oruç tutmayım, niçin, ne zararım olacak, ne kaybedeceğim? Her ne kadar Musevi olsam her ne kadar Yahudi olsam böyle bir ümmeti yok sayabilme gibi bir lüksüm var mı? Hayır. Ben de arkadaşlarımla beraber bugün oruçluyum. Oruç tuttum." dedi.
Cemal, Kadir Gecesi'nin bütün dünyaya hayırlara vesile olmasını diledi.İftar sonrası tamamı Suriyelilerden kurulan Mülteci Çocuklar Korosu konser verdi.

Mezhep Ümmet İftar Sofrası Uttu 

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