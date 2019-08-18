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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı (2) - HATAY

Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı (2) - HATAY

- Karlısu ve Kisecik mahalleleri arasındaki ormanlık alan - Orman yangınından detay - Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiGÜNCELLEME - Hatay 'da orman yangını - Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Karlısu ve Kisecik mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına helikopter, 16 arazöz, 16 su tankı, 1 kepçe, 2 dozer, 1 greyder ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.Ekiplerin 6 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlk Müdahale Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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