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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Antakya'da orman yangını - HATAY

Antakya'da orman yangını - HATAY

- Antakya'da orman yangını - Orman yangınına havdan müdahale edilmesi Hatay 'da orman yangını - Antakya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyorHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Karlısu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale edildi.Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü yangın, hava ve karadan süren müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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