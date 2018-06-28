Annesinin taburcu olduğu gün hasta olduğunu öğrenen Afra son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

-Duvak örtülü tabut

-Anne ve anneannenin ağlaması

-Cenaze namazı ve hellallik alınması

-Tabutun taşınması

-Anne ve kızının son fotoları

--Arşiv görüntü-

-Afra'ya yapılan doğum günü sürprizi



( AYDIN -HD)- Tabutunun üzerine duvak konan Afra’nın annesi ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu AYDIN



- Aydın’da, meme kanserinden tedavisi gören annesinin taburcu olduğu gün kan kanseri (lösemi) olduğunu öğrenen ve 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Afra Demirel, son yolculuğuna giyemediği duvağıyla uğurlandı. Donör bulunamadığı için geçen yıl kendi kök hücresinde yapılan ilik nakliyle hayata tutunmaya çalışan Afra’nın ölümü sevenlerini üzdü. 24 yaşındaki Afra Rabia Demirel, annesinin taburcu olduğu gün amansız hastalığa yakalandığını öğrendi. 43 yaşındaki annesi Beylühan Demirel ile aynı kaderi paylaşan kızı Afra, kendisi gibi ilik nakli bekleyenler için "Umut ol kan ver" kampanyası başlattı. 5 ay süren kemoterapi tedavisinden olumlu sonuç alınınca Afra'ya ilik nakli yapılmasına karar verildi.

Ancak yeteri kadar donör adayı olmadığı için ilik bulunamadı. Afra, kendi kök hücresinden yapılan ilik nakliyle yeniden hayata tutundu. Hayatında yeni bir sayfa açan Afra’nın hastalığı yeniden nüksedince 7 ay önce tekrar hastaneye yattı. Kanserle savaşını kaybeden Afra’nın ölümü ailesini ve Aydın’ı yasa boğdu. Hayata genç yaşta veda eden Afra için Efeler Yavuz Sultan Selim Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törene polis memuru olan baba Yusuf Ali, anne Beylühan ve kız kardeş İkra Demirel’in yanı sıra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, ailenin yakınları, Afra’nın arkadaşları ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Giyemediği duvağı tabutuna örtülen Afra’nın annesi, anneannesi ve kız kardeşi tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. “Yavrum, ‘Anne beni yoğun bakıma gönderme. Ben oradan dönemem’ dedin. Özür dilerim annem, seni geri getiremedim. Beni bırakıp gitme annem” diyerek gözyaşı döken Beylühan Demirel, törende duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Duvağa sarılı tabutu omuzlarda taşınan ve motosikletli polislerin öncülük ettiği Afra’nın cenazesi, Kemer Mezarlığı’na dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

