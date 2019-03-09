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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Annesinin otomobilde bıraktığı çocuğu polis kurtardı - ADANA Haberi

Annesinin otomobilde bıraktığı çocuğu polis kurtardı - ADANA Haberi

- Otomobil içerisinde kalan kız çocuğu - Sivil kadın polisin çocuğa direktif verip kapı kilidini açtırması - Annenin çocuğunu almasıAnnesinin otomobilde bıraktığı çocuğu polis kurtardıADANA (AA) - Adana 'da, annesinin otomobil içerisinde bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun yardımına polis memuru koştu.Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, anne E.T, kızını otomobilinin içerisine kilitleyerek arkadaşının evine ziyarete gitti.Bir süre otomobil içerisinde kalan çocuğun ağlamaya başlamasının ardından, mahalleden geçen sivil polis memuru sesleri duyarak duruma müdahale etti.Otomobilin kapı kilidinin kaldırması istenen çocuk, kadın polisin yaptığı yönlendirmeler sayesinde araçtan çıkarıldı.Bölgeye yönlendirilen polis ekibi, telefonla ulaştığı anneyi aracın yanına çağırıp çocuğu teslim etti.Anne E.T, çevredekilerin tepkisi üzerine, "Uyuyordu çocuğum, ben beş dakika eve çıktım. Çocuk benim çocuğum, sizi ilgilendirir mi?'' ifadesini kullandı.

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