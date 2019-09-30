-- Akrabalar ile röportaj

-- Polisin incelemeleri ve detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Tuzcu mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Fikret Eldutar annesinin mezarı başında ölü bulundu. Erzurum’a 6 kilometre uzaklıkta ki Tuzcu Mahallesinde annesi Sülbiye Eldutar’ı ziyaret etmek için köyün mezarlığına giden Fikret Eldutar’dan akşama kadar haber alınamadı. Saatin geç olması üzerine oğlu Yener Eldutar babasının, babaannesinin mezarına gitmiş olacağını düşünerek köy mezarlığına geldiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis incelemelerin ardından yaşlı adamda her hangi bir darp izine rastlamazken yaşlı adamın elinde ot bıçkısı ve biçilmiş otların olduğu görüldü.

Ayrıca Eldutar’ın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Mezarlıkta yapılan incelemelerin ardından Fikret Eldutar Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. ( ST-)

