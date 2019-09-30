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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti - ERZURUM

Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti - ERZURUM

- Mezar başından görüntü - Polis ve sağlık ekipleri - Savcının gelişi ve incelemesi - Olay yerinde vekleyen ambulansAnnesinin mezarı başında hayatını kaybettiERZURUM (AA) - Erzurum 'da 75 yaşındaki Fikret Eldutar, annesinin mezarı başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Tuzcu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Fikret Eldutar, akşam saatlerinde yakınlarına annesinin mezarını ziyaret edeceğini söyleyerek evden ayrıldı.Eldutar'dan uzun süre haber alamayan yakınları mezarlığa geldiklerinde yaşlı adamın cesedini annesinin mezarı başında buldu.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eldutar'ın kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi.Annesinin mezarı başında hayatını kaybeden Eldutar'ın cenazesi, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze Kalp Krizi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

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