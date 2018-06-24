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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Annesinin kullandığı oy pusulasını yırttı - ADIYAMAN

Annesinin kullandığı oy pusulasını yırttı - ADIYAMAN

- Tartışmanın olduğu andan görüntüAnnesinin kullandığı oy pusulasını yırttı - Adıyaman 'da annesinin kullandığı oy pusulasını yırtan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir kadın alzaymır hastası annesinin kullandığı oy pusulasını yırttı.Alınan bilgiye göre, alzaymır hastası Gül Kurtaran, kızı Zeliha A. ile oy kullanacağı Cumhuriyet İlkokulu'ndaki 1249 numaralı sandığın başına geldi.Zeliha A. annesine yardımcı olmak istediğini belirtip kabine girmek istedi. Oy kullanma kabinine sadece oy kullanacak kişinin girebileceğinin hatırlatılması üzerine Gül Kurtaran'a sandık görevlileri yardım etti.Bu sırada Zeliha A. annesinin oy kullanacağı sırada elindeki zarfı aldı. Zeliha A, "Nasıl AK Parti'ye oy verirsin?" diyerek, oy pusulasını yırttı.Sandık görevlilerinin tutanak tutması üzerine polis ekipleri, Zeliha A'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Polis Oy Pusulası Polis Merkezi Polis Ekipleri 

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