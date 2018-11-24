Annesinin gözünü çıkartan şahıs adliyeye sevk edildi

-Hastane detay

-Jandarma aracından detay



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da darp ettiği annesinin iki gözünü elleriyle çıkartan zihinsel engelli şahıs, doktor kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olay Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Davulga beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre zihinsel engelli Halil Kıyar (40) kavga ettiği annesi Sultan Kıyar’ı (69) darp ederek iki gözünü de elleriyle oyduğu öğrenildi. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Halil Kıyar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilerek doktor kontrolünden geçti. Zihinsel engelli şahıs daha sonra Emirdağ Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı.

