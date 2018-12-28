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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Annesini öldürüp jandarmaya kayıp ilanı vermiş

Annesini öldürüp jandarmaya kayıp ilanı vermiş

Sındırgı Adliyesi görüntüsü

Jandarma Kalp Hastası Katil Zanlısı Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-fotoğraflar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

– Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Çıkrıkçı köyünde annesini öldüren cinayet zanlısı jandarmaya annesi için kayıp ilanı verdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde annesini öldüren katil zanlısının jandarmaya annesinin kaybolduğu ihbarında bulunduğu öğrenildi. 17 Temmuz 2015 tarihinde Sındırgı Alayaka Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden F.K. isimli şahıs annesinden bir haftadır haber alınamadığını ve hayatından endişe duyduğunu bildirdi. Jandarma Karakol Komutanlığının müracaat tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aradığı F.K.S.’nin bulunması için Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı yapılan çalışma kapsamında F.K.S.’nin oğlu H.K. ile birlikte yaşadığı bilgisine ulaştı. Kayıp F.K.S.’nin kalp hastası olduğunu belirleyen ekipler, F.K.S.’nin kayıp olduğu tarihten itibaren kalp ilaçlarını almadığı tespitinde bulunarak kayıp şahsın sistemden ilaçlarını almadığını ve yaşamadığı değerlendirmesinde bulundu. Kayıp şahsın birlikte yaşadığı oğlu H.K.’nin birçok sabıkasının bulunduğu ve şiddete meyilli bir kişi olduğunu ve annesinin kaybolmasıyla ilgili ifadelerinin çelişkili olduğunu değerlendiren jandarma ekipleri, kayıp şahsın oğlu H.K.’yi şüpheli olarak görmeye başladı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada Sındırgı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kayıp şahsın ev ve eklentilerinde yapılan kazıda, kayıp şahsa ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Bulunan ceset ölüm sebebi ve kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda maktulün oğlu şüpheli H.K. ile yapılan görüşmede, annesi ile aralarında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktığını söyledi.

H.K. sorgusunda bir anlık sinir ile annesini bıçaklayarak öldürdüğünü ve evin arka bahçesine gömdüğü itirafında bulundu. Olayda kullandığı bıçağı nereye attığını hatırlayamadığını belirten H.K. olaydan sonra birkaç gün evde kaldığını ve kaçarak Manisa’ya gittiğini ifade etti.
Olayla ilgili hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şüpheli H.K tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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