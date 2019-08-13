Annesini öldüren şahıs daha sonra intihar etti

-- Yakınlarının gözyaşları dökmesi

-- Cenazelerin evden çıkarılışı

-- Cenaze aracının ayrılışı

-- Detaylar



( KAYSERİ )- Anne ve oğlu başlarından vurulmuş halde bulundu KAYSERİ



- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde anne ve oğlu tabanca ile başlarından vurulmuş halde bulundu. İncelemelerde annesini öldüren şahsın daha sonra intihar ettiği belirlendi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Fatih mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesi üzerinde meydana gelen olayda kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.E.D. (33) ve annesi İ.D.'yi (63) silahla başlarından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri ikamette çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından M.E.D.'nin önce annesini öldürdüğü daha sonra intihar ettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. M.E.D. ve İ.D.'nin cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

