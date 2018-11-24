Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Annesini darbettiği iddiası - AFYONKARAHİSAR

Annesini darbettiği iddiası - AFYONKARAHİSAR

- Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden görüntü - Jandarma ekiplerinden görüntü - Zanlının hastaneden çıkış görüntüsü - Detay görüntüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Emirdağ ilçesinde bir kadının oğlu tarafından darbedildiği iddia edildi.Davulga beldesi Karakuyu Mahallesi'ndeki evinde Sultan K'nin (69) darbedildiğini gören komşuları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Adli dengesi yerinde olmadığı ve annesini darbettiği öne sürülen Halil K, gözaltına alındı.Halil K, Jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.

İlk Müdahale Hastane Gesi Karahisar Trol 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı