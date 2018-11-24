Annesini darbettiği iddiası - AFYONKARAHİSAR

- Afyonkarahisar Devlet Hastanesinden görüntü - Jandarma ekiplerinden görüntü - Zanlının hastaneden çıkış görüntüsü - Detay görüntüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Emirdağ ilçesinde bir kadının oğlu tarafından darbedildiği iddia edildi.Davulga beldesi Karakuyu Mahallesi'ndeki evinde Sultan K'nin (69) darbedildiğini gören komşuları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Adli dengesi yerinde olmadığı ve annesini darbettiği öne sürülen Halil K, gözaltına alındı.Halil K, Jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye sevk edildi.