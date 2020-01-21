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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu

Annesini bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu

Zanlının emniyetten çıkarılışı

Sağlık Ekibi Bıçaklı Saldırı Cep Telefonu Ameliyat Saldırı 

-Zanlının adliyeye getirilişi
-Anne Ummuhan A.’nın tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nden görüntüler
-arşiv görüntüler

( MANİSA )- Katil zanlısı: "Korkutmak için yaptım" MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde annesini 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan 18 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede verdiği ifade kan donduran zanlı, “Korkutmak için yaptım” dedi.
Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A. (18), dün saat 20.00 sıralarında annesi Ummuhan A.'nın (53) Seyitali Mahallesi Kula Eski Sanayi Sitesi yakınındaki evininin önüne geldi. Kaan A., iddiaya göre annesini cep telefonuyla arayıp aşağıya inmesini söyledi.

Dışarı çıkan anne, oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi alan Ummuhan A. kanlar içinde kalırken, oğlu kaçtı. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaydan sonra kaçan Kaan A., kısa süre sonra Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Kaan A., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kula Adliyesi’nde yaklaşık 3 saat süren mahkeme sonucunda zanlı tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.İfadeleri kan dondurduAnnesi babasından ayrılmasının ardından başkasıyla evlendi diye çılgına dönen Kaan A.’nın mahkemede verdiği ifadeler ise kan dondurdu. Ailevi sebeplerden dolayı daha önce annesini uyardığını söyleyen zanlı, uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyen annesini “korkutmak için” bıçakladığını söyledi.

Evladının 15 bıçak darbesiyle ağır yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan anne Ummuhan A. ise, dün gece saatlerinde Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan ameliyat ve tedavilerinin ardından bir süre yoğun bakımda kalan anne, hastanede müşahede altına alındı. Ummuhan A.'nın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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