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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı yakalandı

Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı yakalandı

Hastane detayı

Yaşam Mücadelesi Temizlik Görevlisi Madde Bağımlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kadının fotoğrafından detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen gencin tartıştığı annesini 11 kez bıçaklamasının ardından şahıs polis tarafından yakalandı. Öte yandan, çalıştığı hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eşinden boşanan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S (43), madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun eve gelmesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D (21), annesi Esma S’yi 11 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince talihsiz kadın ağır yaralı şekilde bulunurken, durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Esma S., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan talihsiz kadının çalıştığı hastanede yaşam mücadelesi devam ettiği öğrenildi. Evden çıkarken cep telefonu çaldı iddiası Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen Esma S’nin yakınlarından N.İ., Muhammed D’nin geçtiğimiz haftalarda 'mobilya alacağım' diyerek annesinden 10 bin TL aldığını ve gencin madde bağımlısı olduğunu öne sürdü. Ayrıca Muhammed D’nin annesini 11 kez bıçakladıktan sonra, evden çıkarken cep telefonu da çaldığını iddia edilirken, Muhammed D. polis tarafından yakalandı. Şahıs, emniyettkei işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (Mİ-HG-
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