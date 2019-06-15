Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı şahıs, eniştesi tarafından vuruldu

Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı şahıs, eniştesi tarafından vuruldu

Anne röportajı

Uyuşturucu Arbede Madde Bağımlısı Kız Kardeş Uyuşturucu Bağımlısı 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de madde bağımlısı bir kişi annesine bıçakla saldırdı. Şahsın kız kardeşi ile eniştesi sesleri duyarak olay yerine geldi. Bıçaklı şahıs, yaşanan arbede sırasında silahlı eniştesi tarafından sırtından ve bacağından vurularak ağır yaralandı. Olay Ümraniye Armağan Evler Mahallesi 23 Nisan Caddesi Seren Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple annesine bıçakla saldırdı. Şahsın seslerini duyan kız kardeşi ile kız kardeşinin silahlı kocası, hemen yanına gelerek saldırgan şahsı durdurmaya çalıştılar. Silahlı enişte ile bıçaklı şahıs arasında yaşanan arbede sırasında şahıs, eniştesi tarafından sırtından ve bacağından vuruldu. Göztepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı şahsın saldırdığı annesi olayla ilgili olarak, “Benim oğlum madde bağımlısı. Bana saldırdı bıçakla. Saldırınca damadımla kızım da orada uyuyorlardı, o esnada sese uyandılar. Damadım silahla geldi. Yanlışlıkla kendini savunurken tetik patladı, kazayla oldu. Durumu şu an kritik dediler” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden DöndüÇakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı