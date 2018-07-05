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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Annesine 'beni kurtar, ölüyorum' dedi, 18 gündür haber alınamıyor Haberi

- Annesine 'beni kurtar, ölüyorum' dedi, 18 gündür haber alınamıyor Haberi

Tokat'ta kaybolan 34 yaşındaki Feridun Cebe'nin annesi Elif Mut, röp

A Haber Güvenlik Güçleri Bild 

-Feridun Cebe'nin üvey ağabeyi Celal Mut, röp
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( TOKAT ) - Annesine "beni kurtar, ölüyorum" dedi, 18 gündür haber alınamıyor TOKAT

- Tokat'ta annesini arayarak "beni kurtar, ölüyorum" dedikten sonra telefonu kapanan 34 yaşındaki Feridun Cebe'den 18 gündür haber alamayan annesi oğlunun hayatından endişe ediyor. Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Elif Mut'un ilk eşinden olan oğlu Feridun Cebe Tokat'ta inşaatlarda bekçi olarak çalışıyordu. 18 gün önce oğlundan gelen bir telefon sonrasında bir daha haber alamayan anne Mut, olayı güvenlik güçlerine bildirdi. Oğlunun hayatından endişe eden anne Mut, "Çökelikli açıyordum telefon geldi. İlk telefona cevap vermedi. Bir daha aradı "Anne beni kurtar, ben ölüyorum" dedi kapandı. Daha sonra kendisinden haber alamadım. Bugün 18 gün oldu. Hayatından endişe ediyorum" dedi.
Oğlunun Tokat'a çalışmaya gittiğini ve bir daha haber alamadıklarını ifade eden anne Mut, "Oğluma ne oldu çok merak ediyorum. Şeker hastasıyım, gören duyan varsa arasın" diye konuştu.
Feridun Cebe'nin üvey ağabeyi Celal Mut ise kardeşinin hayatından endişe duyduklarını belirterek, "Kaybolmasından, evden gitmesinden bir sebep bulamıyoruz. İnşaatlarda bekçilik yapıyordu. Çevresindeki insanların karanlık işlerine alet etmesinden endişe ediyoruz. Yetkilerden ricamız biran önce kardeşimin bulunması" diye konuştu.
(Nİ-GF-
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