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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Annesinden temizlikçi olarak çalıştığı evin anahtarı çalıp hırsızlık yaptı İzle

Annesinden temizlikçi olarak çalıştığı evin anahtarı çalıp hırsızlık yaptı İzle

Şüphelilerin hastaneye gelişi

Hastane Akalan İtiraf Hırsız Irak 

-Şüphelilerin hastane çıkışı
-Polis aracı ve hastane

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta annesinin temizlik yaptığı eve girip masaüstü bilgisayar çalan genç, iki arkadaşıyla birlikte yakalandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta annesinin temizlik yaptığı evin anahtarını çalıp hırsızlık yapan genç, 2 arkadaşıyla birlikte yakalandı. Alınan bilgiye göre, olay, Hayrullah Mahallesi Kuddusi Baba Bulvarı'ndaki bir eve giren hırsızlar masaüstü bilgisayar ve bıçak çaldı. İhbar üzerine evde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eve anahtar ile girildiğini belirledi. Bu yolla araştırmayı genişleten polis, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin, ev sahibinin temizlik yapması için anahtarını bıraktığı kadının oğlu Bilal M. (18) ve arkadaşları Timuçin N. (18) ile Murat T. (18) olduğunu belirledi. Arkadaşlarıyla gözaltına alınan şüpheli Bilal M., anahtarı temizlikçilik yapan annesinden çaldığını ve 2 arkadaşı ile birlikte eve girerek bilgisayarı çaldıklarını itiraf etti. Çalınan masaüstü bilgisayar ve 1 adet bıçak sahibine teslim edildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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