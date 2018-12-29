-Yangını söndürme çalışmaları

-Oğlundan görüntüler



( İZMİR ) Annesi yangında can veren oğul "Annemiz gitti" diye ağladı- İzmir'de yangın dehşeti: 1 ölü İZMİR



- İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi’nde meydana gelen yangında, yalnız yaşayan ve eşi 20 gün önce ölen yaşlı bir kadın yaşamını yitirdi. Annesinin öldüğü öğrenen "Annemiz gitti" feryat eden Tevfik Kayacıoğlu'nun sözleri ise yürekleri dağladı. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş’in Gölcük (Zeytinlik) Mahallesi, Kur'an Kursu sokaktaki bir evde saat 14.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükseldiği eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangın söndürüldükten sonra içeriye giren ekipler, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 76 yaşındaki Ömriye Kayacıoğlu’nun yanmış halde cansız bedenini buldu. Oğlu "Annemiz gitti" feryat etti,yürekleri dağladı Eşi Ali İhsan Kayacıoğlu’nun yaklaşık 20 gün önce vefat etmesi sonrası yalnız yaşamaya başladığı öğrenilen Ömriye Kayacıoğlu’nun oğlu Tevfik Kayacıoğlu ise söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyip “Annemiz gitti” diye feryat etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgi soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (HG-

