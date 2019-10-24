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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı İzle

Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı İzle

karakol binası önünden görüntü

İlk Müdahale Uyuşturucu Madde Madde Bağımlısı Polis Ekipleri Devlet Koruması 

-kadının ve erkek arkadaşının uzaktan görüntüsü
-kadının erkek arkadaşının küfür etmesi
-hastanenin dış görüntüsü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde, madde bağımlısı olduğu belirtilen bir anne tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Anneannesi tarafından baygın vaziyette Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından Aydın Kadın Doğum ve Çocuk hastanesi’ne sevk edildi. Olaydan sonra çocuğuna uyuşturucu veren anne ile aynı evde yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Dün akşam saatlerinde anneannesi E.Ç. tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne durumu ağır olarak getirilen 10 aylık M.Ç.Ç. adlı bebeği kontrol eden doktorlar bebeğin uyuşturucu madde aldığını belirledi. Hastanede bebeğe ilk müdahaleyi yapan hekimler diğer yandan da durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan bebek buradan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkikler neticesinde çocuğa uyuşturucu madde verildiği tespit edilince polis ekipleri tarafından bebeğin annesi G.Ç. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.Y.’yi Sümer Mahallesi’ndeki bir ikamette yakalayarak gözaltına aldı. Aydın kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu, anne ile erkek arkadaşının sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Ailesi tarafından ihmal edilen çocuğun devlet koruması altına alınacağı belirtildi.
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