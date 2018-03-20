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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesi memleketine götürüldü

Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesi memleketine götürüldü

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Hastane Cenaze Efes Memur Beyin Ölümü 


- Adıyaman’da 46 gün önce öz annesi tarafından hastanede boğularak öldürülmeye çalışılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak memleketi Mardin’e, götürüldü. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 buçuk ay önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine baygınlık ve kusma şikayetiyle kaldırılan 4 yaşındaki Zekiye S., burada annesi Zeynep A., tarafından elbisenin kol kısmı ile boğularak, öldürülmeye çalışılmıştı. Yaklaşık 15 dakika nefessiz kalan ve beyin ölümü gerçekleşen Zekiye S., olaydan 45 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Zekiye S’nin cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Mardin’e, götürüldü. Yaşanan olaydan hemen sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan anne Zeynep A’nın olaydan yaklaşık 1,5 ay önce Mardin’den Adıyaman Adliyesine atandığı, memur olarak 45 gündür Adıyaman Adliyesinde görev yaptığı ve yaklaşık birkaç gün önce ise Ankara’ya tayininin çıktığı öğrenildi. Öte yandan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adıyaman Adliyesi çalışanı anne Zeynep A’nın 3 aylık hamile olduğu ise ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)
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