Annesi ölen yavru karaca “Minnoş”a bebek gibi bakıyorlar

-Karaca gezerken görüntü

-Veteriner Mehmet Gültekin açıklama



( ÇORUM -ÖZEL)- Veteriner İşleri Müdürlüğünün maskotu haline gelen yavru karaca keçi sütüyle besleniyor ÇORUM



- Çorum’da otomobil çarpması sonucu telef olan karacanın köylüler tarafından bulunan yavrusu koruma altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Osmancık ilçesinde aniden yola fırlayan bir karacaya otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı karaca telef olurken, yavrusu ise ortada kaldı. Kazanın meydana geldiği bölgede yavru bir karacanın olduğunu fark eden vatandaşlar Doğa Koruma Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yavru karacayı teslim alan ekipler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait rehabilitasyon merkezine götürdü. Minnoş maskot haline geldi Çorum Belediyesi veteriner hekimleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen ve yavru karacaya görevliler tarafından “Minnoş" adı verildi.

Kısa sürede rehabilitasyon merkezinin maskotu haline gelen Minnoş'a görevliler ise adeta bir bebek gibi bakıyor. Bir süre burada beslenecek ve bakımları yapılacak olan karaca yavrusu önümüzdeki günlerde doğaya tekrar salınacak. Osmancık’ta bulunan yavru karacanın Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, “Karacanın annesi otomobil çarpmış. Vatandaşlar arayarak Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine haber vermiş. Onlar da bize getirdiler. Keçi sütüyle beslenmesini yapıyoruz. Yavru karacaya yaptığımız kontrollerde de herhangi bir sağlık sorununa rastlamadık. Burada bir süre daha bakımı devam edecek sonra da önce Fauna alanına yetişkin hale gelince de doğaya salacağız” dedi.



