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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Annesi kaza yaptı, yaralanan genç şoka girdi İzle

Annesi kaza yaptı, yaralanan genç şoka girdi İzle

Yaralı gencin otomobilden çıkarılışı

Trafik Kazası Bild Sağlık Ekipleri 

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kazanın etkisiyle şoka girdi. Kaza, İlkadım ilçesi Liman Kavşağı’nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte sol şeritte ilerleyen Fatma A. idaresindeki 55 SF 686 plakalı otomobil, sağ şeritten önüne geçtiği iddia edilen Ali Yavuz B.’nin kullandığı 55 AUA 09 plakalı otomobile çarptı. Kazada Fatma A.’nın yanındaki oğlu Sefa A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıyı boyunluk takarak otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri, kazadan dolayı şoka giren yaralıyı Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın etkisiyle yolda yaklaşık 15 metre fren izi oluştuğu belirlendi. Trafikte bir süre aksamaya neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BG-SLH-
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