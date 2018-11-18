Annesi kaza yapan küçük kızı vatandaşlar teselli etti Haberi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kadının sedyeyle ambulansa götürülmesi

-Kızın kadın tarafından teselli edilmesi

-Motosikletlinin gözyaşları

-Kadının kızının gözyaşları

-Kadına çarpan motosiklet

-Röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Balmumcu’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı- Kadının kızı ve çarpan motosikletli ağladı İSTANBUL



- Balmumcu’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanan kadını gören küçük kızı çevredeki vatandaşlar teselli etti. Kaza, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evinden çıkan kadın yolun karşısında markete giderek alışveriş yapmak istedi. Kadın bulvara geldiği dalgın olması nedeniyle kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştı. Kadına o esnada Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan Erdinç Çekiç idaresindeki 34 BD 7428 plakalı motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadının yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.Kaza sonrası korktuğu görülen kadının küçük kızı bir kadın tarafından, “Korkma yavrum her şey iyi olacak” diye teselli edilirken, motosikletli genç ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Bir süre aksayan trafik daha sonra normale döndü. “Kadın dalgındı, motosikletli bir anda çarptı” Kazayı gören Ferhat ismindeki motosikletli kurye ise, “Kadın bayağı dalgın zaten, yayaydı. Karşıya geçerken motosikletli korna çaldı, zaten motorcu frene asılır, asılmaz motosiklet kaydı kaskıyla beraber çarptı. O esnada kadın da yere düştü. Kadın bence şok geçiriyor, başka hiçbir şeyi yok. Çocuğu yanında yoktu, bende karşı tarafta bekliyordum” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DCC-ÖFA

