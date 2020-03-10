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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

ZONGULDAK

Hastalık Genç Kız Cenaze Mide Kanseri Cenaze Namazı 

-CENAZEDEN GÖRÜNTÜ
-NAMAZIN KILINMASI
-MUHTARDAN RÖP
-DETAYLAR
-Annesi ve ölen kadının fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Kozlu İlçe Belediyesinde Hukuk işlerinde çalışan 29 yaşındaki Emine Gök kansere yenik düştü. Annesi ile aynı kaderi paylaşan genç kızın ani ölümü herkesi yasa boğdu. Zonguldak Kozlu İlçesinde belediyede hukuk işlerinde görev yapan 29 yaşındaki Emine Gök mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Emine Gök için Kozlu Aziziye caminde tören düzelendi. Törene, belediye çalışanları ve genç kızın sevenleri katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Belediye çalışanı Emine Gök'ün annesi Neriman Gök'ün de bir buçuk sene önce aynı hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi. Kozlu 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Hakkı Taşkın, gencin ölümünün herkesi yasa boğduğunu ifade ederek “Genç bir kardeşimizi kaybettik. Kendisi sevilen bir insandı ölümü hepimizi yasa boğdu. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce aynı rahatsızlıktan annesi kaybettik. Mahallemizin sevilen insanlarındandı genç olması ayrı önem taşıyor. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin” şeklinde konuştu.

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