Annesi için kan ilanı verdi, hayatının şokunu yaşadı

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( SİVAS -ÖZEL) SİVAS



- Sivas'ta kan kanseri annesi için kan arayan Necmettin Parlak gazeteye ilan verdi. Bunun üzerine hastaneye gelen baba ve oğlu kan vermek için 5 bin lira talep edince aile hayatını şokunu yaşadı. Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Sevim Parlak (64) oğlu Necmettin Parlak ve akrabalarıyla Sivas'a köfte yemeye geldi. Yaşlı kadın bir süre sonra rahatsızlanınca oğlu tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayene ve tetkiklerinde Parlak'ın kan kanseri olduğu belirlendi. Sürekli kan ihtiyacı duyan aile az bulunan kan grupları arasında yer alan 0 Rh- kanı için gazeteye ilan verdi. Gazetede ilanı gören bir baba ve oğlu kan grupları uyduğu için hastaneye gelerek 5 bin lira karşılığına kan vereceklerini söyledi.



Talep karşısında hayatlarının şokunu yaşayan aile duruma tepki gösterdi. Kan kanseri olan Sevim Parlak'ın oğlu Necmettin Parlak, annesinin Ramazan ayında rahatsızlandığını daha sonra ise kan değerlerinin düştüğünü söyleyerek,"Sivas'a sadece bir köfte yemek için gelmiştik ve o gün tekrar dönüyorduk. Annemin kan tahlilleri yapıldı. Kan değerlerine baktılar ve anneme kan kanseri teşhisi konuldu. Bu süreçten sonra bizden kan bulmamız istendi. Annemin kan grubu 0 Rh negatif tabi ki de Türkiye şartlarında en zor bulunan kan grubudur. Biz bu aşamada kan bulmak için bayağı uğraştık. Annem çok zor durumlardan geçti, bulamadığımız zamanlar oldu. Tabi ki anons ve ilan yaptığımız zamanlar oldu. Bize gelip para ile kanlarını verebileceklerini söyleyenler oldu. İlanı duyunca baba ve oğul geldi. İkisinin de kan grubu 0 Rh negatifmiş. Zaten bize erkek kanı lazım. İlaç dahi içmemiş sağlıklı kan lazımdı. İkisi geldi 'Tamam biz verebiliriz ama kişi başı 2 bin 500 lira para isteriz' dediler. Toplamda 5 bin lira para istediler. Bizimde o kadar gücümüz olmadığı için kanlarını alamadık ve gittiler." dedi.

"Şoka uğradık" Talep karşısında etkilendiklerini ve üzüldüklerini belirten Parlak," Bunların maddiyatla karşılığının olmaması gerekir. İnsani vazifedir diye düşünmüştük ama tabi ki karşımıza da maddiyatla gelince de bizde şoka uğramıştık. Annem 4,5 aydır hastanede yatıyor. 10 Temmuz'dan beri günden güne iye gidiyor. 3-5 günde bir kan ihtiyacımız oluyor ve en son siz kan verdiniz sizlere teşekkür ederim. Kan vermek isteyenleri de Sivas Cumhuriyet üniversitesi hastanesi kan merkezine bekliyoruz. Kan vermek bir insanlık görevidir, vicdani görevdir. Kan vermenin maddi bir boyutu olmaması gerekir diye düşünüyoruz." diye konuştu.



