Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Annesi elbise asarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Annesi elbise asarken balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

olay yeri

İlk Müdahale Hastane Olay Yeri İnceleme Çamaşır Makinesi Emniyet Müdürlüğü 

-çocuğun düştüğü balkon
-olay yeri inceleme ekipleri çalışması
-komşularla röportaj
-hastane detay

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, yaşadıkları 5 katlı apartmanın 2. katında annesi balkonda kıyafet asarken 7 metre yükseklikten yere düşen 15 aylık çocuk ağır yaralandı. Olay, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu Emine Alhasan, sabah saatlerinde elbiselerini asmak için 15 aylık çocuğu Ayşe Alhasan ile birlikte balkona çıktı. Emine Alhasan, kendisi elbiseleri asarken çocuğunu da balkonda bulunan çamaşır makinesinin üzerine oturttu. 15 aylık Ayşe Alhasan, annesi elbise astığı sırada yaklaşık 7 metre yükseklikte bulunan balkondan yere düştü. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine çocuğunun düştüğü farkeden anne hızla aşağı indi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 15 aylık çocuk, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, anne Emine Alhasan ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çocuğun yere düştüğünü gören komşuları ise daha önce defalarca Emine Alhasan'ı uyardıklarını söyledi.

Olayın olduğu sıralarda aynı apartmanda bir başka çocuğun cam kenarından dışarıyı izlediği görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı