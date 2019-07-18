Annesi çöpe atmıştı, kimsesizler mezarlığına defin edildi Haberi

-Bebeğin cenaze namazı

-Cenazenin defini

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( ELAZIĞ - ÖZEL)- Elazığ'da annesinin çatı katında halının altına koyarak ölümüne neden olduğu, ardından çöpe attığı bebeğin cesedi 22 gün sonra sahip çıkan olmayınca kimsesizler mezarlığına defin edildi- Bebeğin cenaze namazı,Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli imamla birlikte 5 kişi kılındı- Bebeğin ismi mezarı başına asılan 28157 numarası oldu ELAZIĞ



- Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde annesinin evinin banyosunda doğurup çatı katında halının altına koyarak ölümüne sebebiyet verip çöpe attığı bebeği 22 gün sonra sahip çıkan olmayınca imamla birlikte 5 kişi ile kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Bebeğin ismi mezarı başına asılan 28157 numarası oldu. Olay, 22 gün önce ilçeye bağlı Yeni Mahallesi Horasan Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kocası 11 yıl önce vefat eden ve 2 çocuğu bulunan K.O. (36), ilişkiye girdiği bir kişiden hamile kaldı. Hamileliğini gizleyen kadın, evinin banyosunda kendi başına doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğun ağlaması üzerine komşuların duymasını istemeyen kadın, çatı katına çıkarak bebeğinin üzerini halılarla kapatıp ölüme terk etti. Bir süre sonra tekrar çatıya çıkan kadın, ölümüne neden olduğu bebeğin cansız bedenini siyah bir poşete koyarak çöpe attı. Temizlik işçilerinin cesedi bulmasıyla olay ortaya çıkmıştı Karakoçan Belediyesine bağlı temizlik işleri personeli, çöp bidonunu boşaltmak için geldiğinde siyah poşetteki bebek cesedini fark edip durumu polise bildirmesi üzerine olay ortaya çıktı. Polisin, cumhuriyet savcılığının talimatıyla yaptığı çalışmada çocuğun annesinin K.O. olduğunu belirlenip yakalandı. Olayı baştan sona anlatan kadın, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Kadının hayatını kaybeden eşinden olan 2 çocuğu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, çocuk evine yerleştirildi. Bebek bugün kimsesizler mezarlığına defin edildi Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda bulunan bebeğe ise hiç kimse sahip çıkmadı. Sahip çıkan olmayınca savcılık kararıyla olaydan 22 gün sonra bebeğin cesedi bugün belediye görevlileri tarafından morgdan alınarak Asri Mezarlığına götürüldü. Mezarlıkta bebek için belediye imamıyla birlikte 5 personelle cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrasında dualar eşliğinde bebeğin cansız bedeni kimsesizler mezarlığına 28157 numarası ile defin edildi.

