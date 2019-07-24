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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Annenin kazara ezdiği çocuk toprağa verildi

Annenin kazara ezdiği çocuk toprağa verildi

Anne ve oğlunun görüntüsü

Sarılar Cenaze 

-Babanın görüntüsü
-Cenaze namazı görüntüleri

( SAMSUN )- Diğer oğluna sarılarak teselli buldu SAMSUN

- Samsun’da otomobille annesi tarafından kazara ezilen 2,5 yaşındaki Erdem Baştürk, toprağa verildi.
Cenazeye katılan acılı anne, diğer oğluna sarılarak teselli buldu. Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelmişti. Anne Ayşe Baştürk, park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 buçuk yaşındaki oğlu Erdem Baştürk ileri doğru hamle yapan arabanın altında kalarak ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden Erdem Baştürk’ün cenazesi Çatalcam Ulu Cami'de kılındı. Cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Derebahçe Mezarlığı'na defnedildi. Büyük acı yaşayan anne Ayşe Baştürk, cenazede diğer oğluna sarılarak teselli buldu. Cenazeye Atakum Belediye Başkan Vekili Sefer Çam, Erdem Baştürk’ün anne, babası ve yakınları katıldı.
(FAU-SLH-
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