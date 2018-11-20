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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Annenin hayat kurtaran refleksi...Annenin kaza sırasında ani bir refleksle kızını kurtarma anları kamerada

Annenin hayat kurtaran refleksi...Annenin kaza sırasında ani bir refleksle kızını kurtarma anları kamerada

-Güvenlik kamerası-

Hastane Güvenlik Güçleri Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-Annenin kızı ile kaldırımda yürümesi
-Annenin sağa bakıp kazayı görmesi ve kayan motosikletin yanından kızı alması
-Annenin uzun süre kaldırımda kızıyla donup kalması
-Ambulansın ve güvenlik güçlerinin kaza yerine gelmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bir annenin kaza sırasında ani bir refleksle kızını kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Çeşmeli Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde Mersin istikametinde meydana geldi. Görüntülerde anne ile kızı kaldırımda yürüyor. Bu sırada bir otomobil sol şeritten sağ şeride geçtiği sırada sağ şeritteki motosikletliye çarpıyor. Tam bunlar olurken kaldırımda yürüyen anne sağ tarafına doğru bakınca kazayı ve motosikletin üzerilerine doğru sürüklendiğini görerek bir refleksle kızını çekiyor. Anne kızıyla birlikte kaza yapan araçlara bakarak olayın şaşkınlığıyla donup kalıyor. Kaza ve annenin kurtaran refleksi bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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