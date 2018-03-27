Anneliğin ne olduğunu Ömer Deniz ile öğrendi - TEKİRDAĞ İzle
- Ailenin çocuk ile ilgilenmesi - Çocuğun okuldan ve havuzdan görüntüleri - Anne Hülya Manap ile röportaj - Baba Mükrim Manap ile röportaj - Hamileyken koruyucu anne olma kararını veren, bu süreçte çocuğunu kaybeden Hülya Manap, 4 yaşında aileye katılan Ömer Deniz'in adeta üzerine titriyor - Anne Manap: - "Ömer Deniz'i aldıktan sonra talihsiz bir olay yaşadık, kendi çocuğumuzu kaybettik. Ömer Deniz bana anneliği tattıran ilk çocuk oldu. O yüzden kaybettiğimiz çocuğumuzun süreci Ömer Deniz'le daha hafif geçti"TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Hamile olduğu dönemde "koruyucu anne" olma kararını veren ancak bu süreçte bebeğini doğuramadan kaybeden Hülya Manap, 4 yaşında aileye katılan Ömer Deniz'i öz evladından ayırmıyor. Tekirdağ 'da yaşayan Manap ailesi, 5 yıl önce Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne yaptıkları başvurunun kabul edilmesi üzerine 4 yaşındaki Ömer Deniz'in koruyucu ailesi oldu.Ömer Deniz'i aldıkları sırada hamile olan Hülya Manap, bu süreçte yaşadığı düşük sonucu bebeğini kaybetti.Anne Hülya Manap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi çocuklarını kaybettikten sonra Ömer Deniz'le hayata bağlandıklarını söyledi.
Manap, koruyucu aile olmaya 2013 yılında karar verdiklerini belirterek, "Bu konuyu eşime danıştım. Benim amacım topluma hayırlı bir evlat yetiştirmekti. O dönem hamile olduğum için eşim bu çocuğu alıp doğum yaptıktan sonra geri göndermemek şartıyla almamı istedi. Daha sonra Tekirdağ Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurduk ve gereken işlemlerin yapılmasının ardından Ömer Deniz'i aldık." dedi. - "Ömer Deniz bana anneliği tattıran ilk çocuk oldu"Ömer Deniz ile kendi çocuklarının beraber büyümesini hayal ettiklerini ifade eden Manap, "Ömer Deniz'i aldıktan sonra talihsiz bir olay yaşadık, kendi çocuğumuzu kaybettik. Daha sonra Ömer'i tanımaya başladık. İlk başlarda biraz zorluk yaşadık. Ömer Deniz bana anneliği tattıran ilk çocuk oldu. O yüzden kaybettiğimiz çocuğumuzun süreci Ömer Deniz'le daha hafif geçti." dedi. Ömer Deniz'in kendileri için yaratıldığını düşündüğünü dile getiren Manap, koruyucu aile olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.Manap, çocuklarının çok yetenekli ve başarılı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. "Ömer Deniz beni anne yaptı. Bana annenin ne olduğunu gösterdi. İlk annelik duygularını o bana yaşattı. Her şeyi beraber öğrendik ben ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. O bana öğretti ben ona bir şeyler kattım. Ben çok şanslı bir anneyim iyi ki inatçı kararlı bir çocuğum var, iyi ki hayatıma o girmiş. İyi ki başarılı, duygusal beni anlayan bir oğlum var. Ömer Deniz çok hareketli bir çocuktu. 5 yıl önce yüzme kursuna yazdırdık. Haftada 6 gün yüzme kursuna gidiyor. İlk başladığında 15 metre gidemiyordu şu an çok başarılı bir sporcu oldu. Yüzmede katıldığı yarışmalarda Tekirdağ birincilikleri ve ikincilikleri, Anadolu Yıldızları Türkiye Liginde takım birinciliği, Türkiye kelebek ikinciliği, Yunanistan'da katıldığımız bir yarışmada da kelebek branşında birinciliği, serbestte de ikinciliği var."Baba Mükrim Manap da Ömer Deniz'le hayatlarının değiştiğini dile getirerek, "Ömer Deniz bizim ailemizin güneşi. O bizim için her şey. Varlığıyla bu aileye her şeyi kattı diyebilirim. Aile olarak biz onunla her şeyin ilklerini tattık. İlk aldığımız günden beri Ömer Deniz'e hiç yabancılık çekmedik. Eve ilk girdiğinden beri sanki bizim canımız kanımız gibi oldu." değerlendirmesinde bulundu.