Annelerin içinde bebeklerin olduğu pusetlerle yarışı nefes kesti

-- Tekerlekli sandalye yarışı

-- Anne bebek puset yarışları aktüel

-- Kazanan annelerle röp

-- Sahnede ödüllerin verilmesi

-- Bisiklet yarışı başlangıcı

-- Başkan Ahmet Cin ile röp

-- Puset yarışları drone

-- Bisiklet yarışı startı drone



( İSTANBUL )- Annesi yarışı kazanırken, o mışıl mışıl uyudu- Pendik’te Cumhuriyet kupası heyecanı İSTANBUL



- Pendik Cumhuriyet Kupasında anne-bebek puset yarışlarında anneler, bebeklerini pusetleriyle iterek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştıkları sırada renkli görüntüler ortaya çıktı. Heyecanlı anlara sahne olan yarışlar İHA tarafından havadan görüntülendi. Yarışı kazanan anne heyecan yaşarken, bebeğinin mışıl mışıl uyuması herkesi güldürdü. Pendik Belediyesi’nin düzenlediği 2. Pendik Cumhuriyet Kupası’nda heyecan ikinci gün anne - bebek puset yarışlarıyla devam etti. Yarışların başlamasından önce yarışların yapılacağı parkura gelen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, vatandaşlar ve yarışmacılarla birlikte açılan dev Türk Bayrağı eşliğinde Cumhuriyet kortejine katıldı.

Günün ilk yarışı olan tekerlekli sandalye yarışları ise Başkan Ahmet Cin’in verdiği start işaretiyle başladı.

Farklı kategorilerde ve yaş gruplarında düzenlenen yarışlar gün boyu devam ederken, kategorilerinde ilk 4 sırayı alan yarışmacıların ödülleri Başkan Ahmet Cin tarafından verildi.

Günün en dikkat çeken yarışı ise anne - bebek puset yarışı oldu. Yoğun istek üzerine, planlanandan farklı olarak iki tur halinde düzenlenen yarışın ilk turunu Zerrin Çiğdem, ikinci turunu ise Tuğba Soylu kazandı. Pusetlerindeki bebeklerin güvenliği için annelerin koşmasına izin verilmediği yarışta, hızlı yürüyüş temposuyla yarışan annelerin pusetleri iterek dereceye girmek için verdikleri mücadelede renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı bebekler meraklı gözlerle etrafı izleyip yarışın heyecanını yaşarken, bazıları ise yarış sırasında bile uykusundan ödün vermemeyi tercih etti. Anne - bebek puset yarışının ilkini minik bebeğiyle birlikte kazanan anne Zerrin Çiğdem, “Çok heyecanlıydım. Rakiplerim de çok dişliydi. Onları da tebrik ediyorum. Bebek şu anda hiçbir şey hissetmiyor çünkü uyuyor. Geçen seneden formamız bile vardı, yarışa çok organize hazırlanmıştık halbuki. Ama o yarışı göremedi” diye konuştu.

İkinci puset yarışının galibi olan ve İHA’ya konuştuğu sırada başa baş biten yarışın sonucunu bekleyen anne Tuğba Soylu ise, “Son anda herhalde ikinci oldum. Tam olarak bilmiyorum. Hayatım boyunca hep koştuğum için, çok zor bir yarış değildi bu benim için. Zaten hep koşuyorum, bari ödül alayım, bir şeye değsin dedim. Yarışmaya öyle katıldım. Bilemiyorum, bir ya da ikinci oldum” dedi.

Tuğba Soylu ve 2 buçuk yaşındaki kızı Hande, birinci olduklarını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Tüm kategorilerde ve yaş gruplarında düzenlenen yarışlarda ilk 4 sırayı alan yarışmacılara madalya, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Sahnede düzenlenen ödül törenleri sırasında anneler ve bebeklerin yanı sıra tüm yarışmacılar Başkan Ahmet Cin’le birlikte poz verdi. Cumhuriyet Kupası hakkında İHA’ya konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Binlerce çocuğumuz ve gencimiz katılım gösterdi. Bu sene iki kategori daha ekledik, paten ve scooter olmak üzere. 12 kategoride gençlerimiz ve çocuklarımız yarışıyor. Enerjilerini atıyorlar, güzel bir organizasyon oluyor. İnşallah bunu geleneksel hale getirip bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. Geçen yılın 3 katı oranında daha fazla bir katılım gerçekleşiyor şu anda. Daha da gelenler olacak. Kayıt yapmamalarına rağmen buraya gelip yarışmak isteyen çocuklarımız ve gençlerimiz var. Onları da biz yarışmalara dahil ediyoruz. Ne kadar çok katılım olursa o kadar başarılı sonuçlar olacağına inanıyorum” dedi.

(CE-EY



loading...